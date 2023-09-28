Выпуск легковых машин в России вырос в два раза

В августе 2023 года в России было выпущено 49,6 тыс. легковых автомобилей, что в 22 раза больше, чем за такой же месяц прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«Выпуск легковых автомобилей в августе 2023 года составил 49,6 тысячи штук, что в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 20,7% больше, чем в июле 2023 года», — говорится в материалах ведомства.

Всего за январь – август 2023 года в России было выпущено 294 тыс. легковых машин, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выпуск грузовиков в августе по сравнению с таким месяцем 2022 года увеличился на 19,8% до 13,3 тыс. единиц. За январь — август этого года производство этой категории транспортных средств увеличилось на 10%, до 101 тыс. штук.

В России в 2024 году будет выпущено 700 тыс. легковых автомобилей, а к 2035 году объем производства достигнет 1,6 млн штук. Легких коммерческих автомобилей в 2024 году будет выпущено 84 тыс. единиц, а в 2035 году — уже 187 тыс. штук.

Ранее в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц.