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Стало известно, какие автомобили резко подорожают на «вторичке»

«Автодом»: в России резко подорожают подержанные автомобили моложе трех лет

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Depositphotos

До конца 2023 года на российском рынке подержанных автомобилей значительнее всего вырастет стоимость машин, выпущенных после 2020 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«Тенденции рынка автомобилей с пробегом говорят о том, что их стоимость зависит от цен на новые авто. То есть если новые автомобили дорожают, то авто с пробегом также повышаются в цене. Особенно это сказывается на ликвидных автомобилях сроком владения от 1 до 3 лет в хорошей комплектации», — сказал Желобов.

По словам собеседника, сейчас на такие автомобили сохраняется устойчивый спрос. Вне зависимости от сегмента машины в возрасте от 1 до 3 лет будут дорожать стремительно и в первую очередь, отметил он.

В августе цены на новые автомобили в России подняли 15 автокомпаний, а в первой половине сентября подорожали автомобили девяти марок. Согласно прогнозам дилеров, машины вырастут в цене еще на 20% к концу года.

Ранее стало известно, насколько выросла зарплата у автоэлектриков в РФ.

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