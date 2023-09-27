Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный канал оповещения о режиме проезда и ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

27 сентября движение по Крымскому мосту было возобновлено, сообщение об этом появилось в 7:11 по мск, а о его временном прекращении заявили в 6:53.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.