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Hozon Neta выпустит три новых кроссовера

Автопроизводитель Hozon Neta представит до 2025 года три новых модели авто

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Hozon Auto

Китайский производитель электромобилей Hozon Neta представит до 2025 года три новых модели. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что на сегодняшний момент в модельном ряду компании пять моделей. Это кроссоверы Neta Aya, Neta U и Neta V, а также седаны Neta S и Neta GT. В течение двух лет к ним присоединятся модель Neta X и внедорожник под кодовым названием EP32, испытания которого начались совсем недавно. По словам исполнительного вице-президента компании, модели будут построены на платформе Shanhai 2.0. Третий автомобиль, вероятнее всего, тоже кроссовер, носит индекс EP34.

На данный момент опубликована дополнительная информация о кроссовере Neta X, который должен появиться на китайском рынке в этом году. Neta X — это электрический внедорожник, длина которого составляет 4619 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 163 л.с.

Внедорожник под кодовым названием EP32 оснащен электромотором с отдачей 231 л.с. Официальное название автомобиля будет опубликовано позже. О третьей модели пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что внедорожник Jetour T2 выйдет на рынок России в начале 2024 года.

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