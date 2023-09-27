Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы сроки начала выпуска Lada Granta с мощным мотором

Производство Lada Granta с новым двигателем начнется в октябре 2023 года

close
100%
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с октября 2023 года расширит ассортимент выпускаемых автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Модель получит более мощный двигатель и кузов в новых цветах.

«Lada Granta наконец-то массово получит 16-клапанный двигатель. Прежде «АвтоВАЗ» изготавливал лишь отдельные партии автомобилей этого семейства с таким силовым агрегатом», — говорится в сообщении.

Кроме того, появятся новые цвета кузова. В частности, в октябре к белому «ледниковому» (код 221) присоединится металлизированный серебристый цвет «платина» (691), а в ноябре к ним примкнет и черная «пантера» (672).

Также в октябре на Lada Granta вновь станут устанавливать мультимедийную систему EnjoY Pro. Такая опция будет доступна только для специальной серии #Club.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск обновленных универсалов Vesta SW и Cross-версии модели в Тольятти в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что Lada Niva Travel впервые получит кожаный салон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях