В Дагестане водители собрались на сход из-за полицейского, выписывающего много штрафов

В Дагестане водители пожаловались главе села Берикей на полицейского, регулярно выписывающего им штрафы при перевозке песка. При этом был пущен слух, что сотрудник полиции пристает к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, водители были недовольны тем, что полицейский по имени Реваз слишком часто штрафовал их за нарушения при перевозке песка. Мужчины организованно отправились к главе села с жалобой, при этом пустив слух, что полицейский якобы пристает к женщинам. Недовольные водители решили, что так на их протест обратят больше внимания, утверждает Baza.

Вышедшие на улицу водители разошлись по домам через непродолжительное время. О том, была ли удовлетворена их жалоба, не сообщается.

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