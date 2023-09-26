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В Дагестане водители собрались на сход из-за полицейского, выписывающего много штрафов

Baza: водители из-за штрафов обвинили полицейского в приставании к женщинам

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Телеграм-канал «Baza»

В Дагестане водители пожаловались главе села Берикей на полицейского, регулярно выписывающего им штрафы при перевозке песка. При этом был пущен слух, что сотрудник полиции пристает к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, водители были недовольны тем, что полицейский по имени Реваз слишком часто штрафовал их за нарушения при перевозке песка. Мужчины организованно отправились к главе села с жалобой, при этом пустив слух, что полицейский якобы пристает к женщинам. Недовольные водители решили, что так на их протест обратят больше внимания, утверждает Baza.

Вышедшие на улицу водители разошлись по домам через непродолжительное время. О том, была ли удовлетворена их жалоба, не сообщается.

До этого в Новосибирске водитель Infiniti избил мужчину, сын которого передвигается на инвалидной коляске, из-за места на парковке.

Ранее у станции метро «Электрозаводская» в Москве перевернулось такси.

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