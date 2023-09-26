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Автомобили Lada начнут выпускать в Эфиопии

Посол Эфиопии сообщил о решении «АвтоВАЗа» запустить производство в стране

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Wikimedia Commons

Производство автомобилей Lada для африканского рынка начнется в Эфиопии. Об этом рассказал посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат, передает ТАСС.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они [«АвтоВАЗ»] уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», — сказал дипломат.

По словам посла, машины Lada могут поставляться в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали. Он выразил надежду, что производство начнется в ближайшем будущем. Сейчас еще две российские компании ведут консультации с эфиопской стороной, проявляя интерес к строительству сборочных линий, отметил он.

Накануне стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается возобновить производство машин Lada в Казахстане в 2024 году. Производитель автомобилей Lada также изучает возможность выпуска машин в Египте и Алжире, а также нарастить поставки в страны СНГ.

Ранее «АвтоВАЗу» удалось удешевить лифтбэк Lada Granta.

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