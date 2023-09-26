На бывшем заводе Bosch в России перезапустят производство

Подведомственный Минпромторгу Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП «НАМИ») планирует запустить производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем стабилизации (ESP) для автомобилей на бывшем заводе »Роберт Бош Самара» в середине 2024 года. Об этом рассказал гендиректор ФГУП Федор Назаров, передает ТАСС.

По словам Назарова, системы будут поставлять «АвтоВАЗу». Заинтересованность в поставках также выразили »Группа ГАЗ», «Соллерс» и Haval.

«У нас обязательства, что мы 500 тыс. систем должны производить. Я думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год — уже да», — сказал он.

Как отметил Назаров, сейчас «НАМИ» не может самостоятельно спроектировать и изготовить систему ABS, поэтому работа ведется совместно с восточным партнером. Впрочем, проект предполагает достижение 100% уровня локализации, заявил топ-менеджер.

В июне ФГУП «НАМИ» завершил сделку по приобретению предприятия Bosch в Самарской области (ООО «Роберт Бош Самара»), выпускавшего автомобильные компоненты, включая системы рулевого управления, стабилизации, антиблокировочные системы тормозов. Новое название завода — «НАМИ инновационные компоненты».

Аналогичное производство систем ABS и ESP в июне этого года в Костроме запустила российская компания «Итэлма».

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