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В России начались продажи кроссовера BAIC X55

«Российская газета»: дилеры начали получать новые кроссоверы BAIC X55

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Пресс-служба «Автотор»

Часть российских дилеров BAIC уже получили кроссоверы X55 и начали продажи модели. Об этом рассказали в пресс-службе китайской компании, передает «Российская газета».

Во всех автосалонах марки кроссоверы X55 появятся в октябре, сейчас партии машин находятся в доставке. X55 стал четвертой моделью в линейке бренда на российском рынке, которая также включает кроссовер X35, седан U5 Plus и рамный внедорожник BJ40 Plus.

Презентация BAIC X55 в Москве состоялась 13 сентября. Длина новинки составляет 4620 мм, кроссовер оснащается мотором объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод исключительно передний.

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BAIC

В России автомобиль будет доступен в двух комплектациях. В базовую версию за 2,8 млн рублей входит бесключевой доступ, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники, фронтальные подушки безопасности. В исполнении за 3 млн рублей автомобиль снабжен сиденьями с подогревом и вентиляцией, электроприводом двери багажника, набором систем активной безопасности, фронтальными и боковыми подушками безопасности и камерами кругового обзора.

В будущем в модельном ряду BAIC в РФ ожидаются кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus.

Ранее Chery анонсировала новый большой кроссовер.

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