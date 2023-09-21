Skoda выпустила трехмиллионный кроссовер

Skoda на заводе в Квасинах выпустила 3-миллионный экземпляр кроссовера. Юбилейной машиной стал Skoda Kodiaq Sportline, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Производство трех миллионов кроссоверов с 2009 года — фантастическое достижение для всей нашей команды. Эта веха подчеркивает эволюцию предпочтений наших клиентов и нашу гибкость в удовлетворении их потребностей. Сегодня почти 50% поставляемых нами автомобилей — кроссоверы», — отметил член правления Škoda Auto по производству и логистике Андреас Дик.

В 2009 году в модельном ряду чешской марки появился первый кроссовер — Skoda Yeti. Юбилейный экземпляр Skoda Kodiaq относится к первому поколению модели, дебют второго поколения этого кроссовера состоится в ближайшие недели, уточнили в Skoda. С момента старта производства в 2016 году на заводах Skoda по всему миру собрано более 841 тыс. Kodiaq.

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