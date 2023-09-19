Эстония не станет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Эстония позволит поставить автомобили с российскими госномерами на учет или вывезти из страны и не станет их конфисковывать. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

По словам главы МВД, в четверг он собирается предложить правительству задним числом ввести с 13 сентября период, в течение которого владельцы зарегистрированных в России машин, уже находящихся в Эстонии, должны зарегистрировать автомобиль в Эстонии или вывезти его.

Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября. С 16 сентября аналогичный запрет ввели в Финляндии, где пообещали, что не станут конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российскими номерами, однако их необходимо вывезти до 16 марта 2024 года. Норвегия осталась последней страной Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине.

Ранее МВД Эстонии пообещало не пускать в страну ни одного из высылаемых из Латвии россиян.