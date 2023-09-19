Мужчина запустил фейерверк прямо на автомобильной дороге

В Ярославле мужчина запустил фейерверк на автомобильной дороге, ему назначили штраф. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Инцидент произошел около одного из ресторанов в центре города и попал на видео. Прокуратура совместно с региональным УМВД провела проверку и выяснила, что фейерверк запустил 31-летний горожанин, купивший пиротехнику в специализированном магазине.

Действия мужчины создавали угрозу повреждения дорожного покрытия и помехи в дорожном движении, а также представляли угрозу жизни и здоровью водителей, отметили в ведомстве. Ярославца привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении) и назначили ему административный штраф.

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