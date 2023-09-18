Автомобиль врезался в толпу пешеходов на «зебре» в Крыму

В центре Евпатории автомобиль врезался в пешеходов, которые переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Авария произошла вечером 17 сентября на пересечении улиц Ленина и Фрунзе. При наезде пострадал мужчина, его госпитализировали врачи скорой помощи.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что дорогу в момент ДТП переходили минимум четыре человека. Двум из них удалось завершить переход, еще один пешеход успел отскочить в сторону. Пострадавший от удара пролетел вперед и ударился о припаркованную машину.

До этого в Мурманской области у междугородного автобуса на ходу загорелось и взорвалось колесо. Также в Уфе пешеходу удалось увернуться от автомобиля, который перевернулся и вылетел с проезжей части при ДТП.

Ранее в Москве два козла устроили драку на капоте припаркованного Volkswagen.