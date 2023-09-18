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Пожилой немецкий инженер построил себе ходунки для бездорожья

В Германии 92-летний инженер сконструировал внедорожные ходунки

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Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Германии 92-летний инженер Герхарт Виссель сконструировал для себя ходунки для бездорожья, сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Герхарт Виссель, всю жизнь проработавший инженером, живет на юге Германии недалеко от Боденского озера. Недавно он попал в аварию на велосипеде и имеет возможность передвигаться только с ходунками. Стандартные медицинские изделия позволяют ходить только по ровной поверхности, поэтому пенсионер, который любит гулять по лесам и полям, сконструировал внедорожный вариант ходунков.

Приспособление получило колеса со спицами и внедорожными шинами, электродвигатель и тормоза. Его можно сложить и поместить в багажник автомобиля. Собрать ходунки по чертежам инженеру на пенсии помог местный велосипедный магазин.

В 1960-х годах Герхарт Виссель разработал первый ковшовый погрузчик для фирмы Kramer.

Ранее в Башкирии перевернувшийся при ДТП автомобиль едва не сбил пешехода.

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