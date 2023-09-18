Chrysler отмечает 40-летие минивэнов обновленной моделью Pacifica

Сhrysler представил минивэн Pacifica 2024 модельного года и напомнил о 40-летнем юбилее этого сегмента автомобильного рынка, сообщает Motor1.

Выпуск минивэна Plymouth Voyager начался в ноябре 1983 года на канадском заводе корпорации Chrysler. Американский автопроизводитель тогда предложил рынку автомобиль с вместительностью микроавтобуса и управляемостью легковой машины, предназначенный для использования в семьях. Позднее минивэны появились в модельном ряду и других крупнейших автокомпаний.

Chrysler Pacifica 2024 модельного года получил усовершенстовованную медиасистему с функцией оповещения водителя о ближайших машинах экстренных служб и опасностях на дороге. Также минивэн получил два новых цвета кузова — красный и серый и новый вариант отделки салона.

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