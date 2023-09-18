Пьяного водителя Lada с ребенком поймали по пути в детский сад

В Омске сотрудники ГИБДД остановили мужчину с признаками опьянения, который на Lada Priora вез сына в детский сад. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Автоинспекторы выяснили, что водитель 1989 года рождения ранее лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В салоне при этом находился шестилетний мальчик. Водитель пояснил, что вез шестилетнего сына в детский сад.

«Кроме этого, при общении с нарушителем автоинспекторы обратили внимание на имеющиеся у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Мужчина отказался», — отмечается в сообщении полиции.

На место происшествия были вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних, ребенка передали матери. Автомобиль был помещен на спецстоянку. За то, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав, ему назначены судом 150 часов обязательных работ. Кроме того, против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

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