Мост рухнул на федеральную трассу в пригороде Владивостока

Во Владивостоке мост рухнул на федеральную трассу из-за того, что в него врезался самосвал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры Приморского края.

«Около 15 часов по местному времени 18 сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть. Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», – рассказали в пресс-службе ведомства.

К месту обрушения отправили ремонтников, чтобы расчистить пространство для разворота машин в город. Вечером прибудет тяжелая техника и начнет разбирать завалы.

До этого стало известно, что полиция Санкт-Петербурга задержала автомобиль с автоматом Калашникова в салоне. Документов на оружие у водителя не было. О том, кому предназначалось оружие, неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД на патрульном автомобиле сбил 14-летнего подростка.