Автобус задымился во время движения в пригороде Петербурга

Под Санкт-Петербургом, в городе Пушкин, задымился очередной пассажирский автобус. Об этом сообщает fontanka.ru.

Инцидент произошел напротив дома № 29 по Оранжерейной улице, днем 17 сентября. Отмечается, что дымом от транспорта основательно заволокло проезжую часть, а информационное табло автобуса стало мигать. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров.

Позже выяснилось, что в моторном отсеке произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Перевозчик подчеркнул, что дымовой эффект на самом деле дымом не является — это оседание порошка из системы пожаротушения.

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