Военный тягач сгорел в Подмосковье

В Московской области сгорел военный тягач с прицепом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Поджог произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины. По одной из версий, грузовик был заминирован. Автомобиль довольно сильно выгорел. Официальных комментариев пока нет», — говорится в сообщении канала.

О том, где находится ремонтная база, а также о пострадавших не сообщается.

До этого в Саратове маршрутное такси «Газель» врезалось в дерево, пострадали восемь человек. «Газель» следовала по маршруту 46А. От удара у нее сильно повреждена передняя часть — расколот бампер и фары, а также смят капот. По факту ДТП проводится проверка, полицейские опрашивают очевидцев.

Кроме того, в Дагестане нашли и оштрафовали 25-летнего жителя Буйнакска, который провез по городу пассажира, лежащего на матрасе на крыше машины. Видеоролик, на котором человек ехал на крыше автомобиля ВАЗ-2104, полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета. Видеозапись сделана из салона едущей следом машины.

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