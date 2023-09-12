На Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается вTelegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение было временно закрыто в ночь на 12 сентября в 1.38 мск. Сообщение о прекращении действия ограничения опубликовано в 2.47.

До этого движение по мосту перекрывали 9 сентября. В тот же день Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал дату, когда запустят движение по поврежденному участку Крымского моста.

Ранее Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.