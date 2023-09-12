Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Также в посте просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина в настоящий момент неизвестна.

До этого движение по мосту перекрывали 9 сентября. В тот же день Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал дату, когда запустят движение по поврежденному участку Крымского моста.

Ранее Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.