В России на АЗС образовался дефицит дизельного топлива

В центральных регионах России образовался дефицит дизельного топлива, сейчас его нет на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, похожая ситуация наблюдается в Крыму, Чувашии, Татарстане и Марий Эл. При этом стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 10-15 рублей. Так, на крупных сетевых и частных АЗС в Липецке литр АИ-92 стоит 59 рублей, а литр АИ-95 — 65 рублей. В Туле на одной из заправок топливо продают только юрлицам, а 92-й бензин разливается по талонам, говорится в сообщении.

В Чувашии и близлежащих регионах пытаются сдерживать рост, на сетевых АЗС цены выросли на 3,3-3,4%, однако у частников дизельное топливо стоит около 80 рублей за литр. В Крыму литр АИ-95 стоит 63-64 рубля, а на некоторых заправках продолжает пропадать дизель.

В Минэнерго рассказали, что министерство работает с бизнесом для того, чтобы цена на бензин не росла опережающими темпами, несмотря на то, что стоимость топлива в России формируется рыночным способом. В ФАС объявили, что проверят мелкооптовых поставщиков топлива в РФ.

В понедельник стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник превысила 71 тыс. рублей за тонну, установив новый рекорд.

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