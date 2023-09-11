Автодилеры назвали хиты продаж параллельного импорта

Этим летом в список самых востребованных у россиян автомобилей, которые ввозятся в страну путем параллельного импорта, вошли китайские автомобили марок Avatr, Lixiang и Volkswagen. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

«Если говорить о хитах продаж, то этим летом высоким спросом пользовались электромобили – в частности, Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+. Наряду с ними мы фиксировали повышенный интерес покупателей к Volkswagen Tayron X и Talagon. Также среди клиентов востребованы Audi Q6, Audi Q5L и Audi A6L», — перечислил Каменский.

Среди вышеперечисленных машин самой доступной бензиновой моделью является полноприводный кроссовер Volkswagen Tayron X за 5,4 млн рублей. Среди электромобилей — 578-сильный паркетник Avatr 11 за 8,6 млн рублей.

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