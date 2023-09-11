GAC назвал цены на новый минивэн Hycan V09

Китайский автопроизводитель GAC начал продажи нового электрического минивэна Hycan V09. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 320 тыс. юаней (4,3 млн рублей).

Длина среднеразмерного минивэна составляет 5215 мм, а колесная база — 3170 мм. Автомобиль оснащен сдвижными дверьми и широким спойлером. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, синий и серый.

В салоне на передней панели расположены три монитора. Также предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками, а также подставки для ног, сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и обогревом.

Минивэн GAC Hycan V09 оснащается электромотором мощностью 275 л.с. Привод — передний. Запас хода составляет 620 км.

До этого в Китае стартовали предпродажи гибридного кроссовера Lynk & Co 08 EM-P. Цены начинаются от 218 тыс. юаней или 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автобренд YangWang представил новый люксовый седан U6.