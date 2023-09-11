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GAC назвал цены на новый минивэн Hycan V09

В Китае начались продажи минивэнов GAC Hycan V09

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carnewschina.com

Китайский автопроизводитель GAC начал продажи нового электрического минивэна Hycan V09. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 320 тыс. юаней (4,3 млн рублей).

Длина среднеразмерного минивэна составляет 5215 мм, а колесная база — 3170 мм. Автомобиль оснащен сдвижными дверьми и широким спойлером. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, синий и серый.

В салоне на передней панели расположены три монитора. Также предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками, а также подставки для ног, сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и обогревом.

Минивэн GAC Hycan V09 оснащается электромотором мощностью 275 л.с. Привод — передний. Запас хода составляет 620 км.

До этого в Китае стартовали предпродажи гибридного кроссовера Lynk & Co 08 EM-P. Цены начинаются от 218 тыс. юаней или 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автобренд YangWang представил новый люксовый седан U6.

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