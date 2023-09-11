Российская таможня прокомментировала запрет на ввоз автомобилей в ЕС

Запрет на въезд в ЕС россиян с автомобилями, смартфонами и другими личными вещами является полным беспределом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на врио руководителя ФТС Руслана Давыдова.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», – сказал он.

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами.

Под запрет попадают легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Кроме того, россиянам запрещено перевозить с собой личные вещи, например ноутбук, смартфон, драгоценности и даже шампунь.

Ранее сообщалось, что полисы добровольного автострахования каско подорожали в России из-за роста цен на автомобили и запчасти.