Дилеры рассказали о новых автомобилях, которые привезут в Россию

Этой осенью дилерский холдинг «Авилон» начнет продавать в России китайские кроссоверы Zeekr X и Lixiang L7. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

«Этой осенью мы ожидаем поступление в наши дилерские центры таких новинок, как Zeekr X и Lixiang L7. Можно прогнозировать хороший спрос на данные модели», — сказал Каменский.

Zeekr – это премиальный бренд электромобилей, входящий в состав Geely. Модель X стала третьей в линейке марки, кроссовер был представлен весной этого года. Самая дорогая модификация оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 428 л.с. и системой полного привода, разгон до «сотни» занимает 3,7 секунды. Заднеприводная версия способна проезжать до 560 км на одном заряде.

Lixiang L7 был представлен на китайском рынке в 2020 году. У кроссовера гибридная силовая установка мощностью 449 л.с., которая включает турбодвигатель объемом 1,5 литра, тяговый аккумулятор и электромоторы. Запас хода на электротяге составляет 210 км, а максимальная дальность хода превышает 1300 км. Разгон до «сотни» занимает 5,3 секунды.

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