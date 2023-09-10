Водитель избил прохожего, который переходил дорогу в неположенном месте

В Дагестане водитель отправил в нокаут мужчину, который перешел дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает паблик «Дорожные войны» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видео, пешеход перешел дорогу в неположенном месте прямо перед универсалом Lada Largus. Водитель остановил автомобиль, вышел и вступил в словесную перепалку с мужчиной. После этого произошла драка, в результате которой пешеход ударился о дерево. После этого он потерял сознание. Вокруг пострадавшего собрались люди, которые пытались привести в чувства пешехода.

По данным паблика, спустя какое-то время мужчина очнулся. Он написал заявление в полицию на водителя автомобиля.

До этого сахалинец устроил стрельбу на автомобильной парковке у дома. Позже стрелок был задержан полицейскими, он был пьян. Оружие, из которого он стрелял на парковке, оформлено по закону.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы водитель чуть не сбил пешеходов на переходе и разбил нос девушке.