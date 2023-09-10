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Туристический микроавтобус попал в ДТП в Дагестане

В Дагестане девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В Дагестане туристический микроавтобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан.

«В 9:12 в Дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Талги-Буйнакск» произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2112 и Honda микроавтобус. По предварительной информации в результате ДТП пострадало 9 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по распространенному видео, от удара обе машины отбросило на обочину. При этом ВАЗ-2112 завалился на микроавтобус Honda. На место аварии прибыли сотрудники полиции, медики и пожарные. О состоянии пострадавших не сообщается. Причины, по которым произошла авария, также неизвестны.

До этого сообщалось, что потерявший сознание водитель врезался в салон сотовой связи. После ДТП мужчина пытался выйти из машины, но дверь была блокирована элементами конструкции павильона.

Ранее стало известно, что пьяный сахалинец устроил стрельбу на автопарковке у дома.

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