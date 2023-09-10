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Потерявший сознание водитель врезался в салон сотовой связи

В Татарстане водитель на «Жигулях» врезался в здание салона сотовой связи

Легковой автомобиль врезался в здание салона сотовой связи в городе Бавлы Республики Татарстан. Об этом сообщает паблик «Бавлы Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Бавлах 65-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и протаранил салон «Мегафона» в районе городского рынка. К счастью, в салоне в этот момент не было клиентов, а продавец находилась у прилавка», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после того, как автомобиль ВАЗ-2107 заехал в салон, водитель пытался выйти из машины, но дверь была блокирована элементами конструкции павильона. По данным паблика, водитель в момент ДТП был трезв. О том, какой урон причинен салону сотовой связи, не сообщается.

До этого в Дзержинске нетрезвый водитель на Hyundai врезался в алкомаркет. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что авария с участием четырех машин затруднила движение в Москве.

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