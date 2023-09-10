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В России создали систему выявления фейковых ДТП

«Известия»: в России создали систему противодействия подставным ДТП

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Систему противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта начали применять в России. Об этом пишет газета «Известия».

Издание уточнило, что подставные аварии — это вид мошенничества, когда автовладельцы хотят оформить страховые выплаты постфактум. Чтобы предотвратить подобные случаи, система занимается сбором информации благодаря встроенному в смартфон гироскопу и сопоставляет данные о столкновении автомобиля и фиксации удара.

Она уже позволила выявить более 150 фейковых ДТП за месяц. Механизм на основе ИИ активно использует онлайн-сервис по страхованию автомобилей Simble. Ее собираются взять на вооружение также и другие компании.

По мнению старшего менеджера по развитию бизнеса решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Евгения Пономарева, внедрять ИИ в современные автомобили опасно, так как злоумышленники могут отправлять на компьютер машины фейковые данные.

Ранее стало известно, кому принадлежит Ferrari, которую разбили в Москве.

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