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Водитель сбил пешехода и вытолкнул его под проезжающий автобус

В Краснодаре сбитый пешеход вылетел под автобус, его водитель смог затормозить

В Краснодаре пешеход, сбитый автомобилем, вылетел на перекресток, где в этот момент проезжал автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash и публикует видеозапись инцидента.

Авария произошла на Ангарской улице. На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля Mitsubishi проехал на красный свет и сбил пешехода, который начал переходить улицу, глядя вперед. От удара мужчину отбросило на перекресток, по которому в этот момент двигался автобус.

Водитель маршрутного транспорта успел среагировать и затормозил примерно в метре от человека. После этого сбитый пешеход остался сидеть на проезжей части, к нему подошел вышедший из кабины водитель автобуса.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, он госпитализирован с травмами. ГИБДД ведет расследование аварии.

Ранее в Ростовской области агрессивная собака захватила автобус и выгнала из него пассажиров и водителя.

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