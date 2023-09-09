Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сразу 8 человек пострадали в ДТП с автобусом, опрокинувшимся в кювет

В Омской области автобус опрокинулся в кювет, пострадали 8 человек

close
100%
Управление МВД России по Омской области/VK

В Омской области водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В аварии пострадали восемь человек, сообщается на странице областного управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на подъездной дороге у деревни Березянка Омского района. На фото с места происшествия видно, что автобус опрокинулся на правый борт. У него выбиты две секции лобового стекла и открыт моторный отсек.

«В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков. Семь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии, ведется проверка.

До этого в Махачкале водитель въехал в магазин женского белья, расположенный в полуподвальном помещении.

Ранее в Ростовской области собака выгнала из автобуса водителя и пассажиров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях