Сразу 8 человек пострадали в ДТП с автобусом, опрокинувшимся в кювет

В Омской области водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В аварии пострадали восемь человек, сообщается на странице областного управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на подъездной дороге у деревни Березянка Омского района. На фото с места происшествия видно, что автобус опрокинулся на правый борт. У него выбиты две секции лобового стекла и открыт моторный отсек.

«В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков. Семь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии, ведется проверка.

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Ранее в Ростовской области собака выгнала из автобуса водителя и пассажиров.