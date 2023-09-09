Автомобиль въехал в магазин женского белья

В Махачкале водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в магазин женского белья, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

По его данным, ДТП произошло 9 сентября на проспекте Акушинского. На видео с места происшествия видно, что темно-синий автомобиль Infiniti скатился по лестнице в полуподвал, где расположен магазин. Протаранив двери, машина оказалась в торговом зале, среди стендов с бюстгальтерами и трусами.

О причинах произошедшего и пострадавших не сообщается.

До этого в Москве водитель едва не сбил пешеходов на тротуаре и накинулся на них с оскорблениями. Затем мужчина разбил нос девушке, которая пыталась снимать происходящее на видео.

Также стало известно, что в Калининграде водитель обнаружил, что в 2011 году был лишен прав, когда обратился в ГИБДД за получением удостоверения взамен утерянного.

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