В Москве водитель вылетел на пешеходный переход и набросился с кулаками на девушку

На Заводской улице в Щербинке (входит в состав Москвы) водитель чуть не сбил пешеходов на переходе, а затем ударил девушку, которая снимала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Северное Бутово».

После того как водитель чуть не сбил пешеходов на переходе, одна из женщин с возмущением махнула в его сторону рукой. После этого мужчина развернулся на автомобиле с заездом на бордюры, выбежал из машины и устроил скандал, замахиваясь на женщину и выкрикивая оскорбления.

Присутствующая на месте происшествия девушка стала снимать происходящее камерой телефона и сообщила об этом водителю. После этого агрессивный мужчина ударил ее по лицу, разбив нос, а затем сел в автомобиль и уехал.

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