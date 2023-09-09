Пассажир такси на ходу выскочил из машины, испугавшись, что едет не туда

В Санкт-Петербурге пассажир такси вылез на ходу через окно, сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, инцидент произошел в Приморском районе города, когда автомобиль двигался по скоростной магистрали ЗСД со скоростью около 100 км/ч. На кадрах с регистратора, установленного в салоне, видно, что пассажир во время движения отложил в сторону полиэтиленовый пакет, открыл окно и вылез наружу.

В результате падения молодой человек 2002 года рождения получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. По его версии, он решил вылезти из салона, потому что решил, что его везут в неправильном направлении. Отмечается, что сразу после посадки пассажир проявлял нервозность, которую объяснил водителю ссорой с девушкой.

На 29-летнего водителя такси составлено два административных материала — за перевозку непристегнутого пассажира, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека средней тяжести.

Ранее в Ростовской области собака на два часа захватила автобус, выгнав из него пассажиров и водителя.