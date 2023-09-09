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Пожар возник на месте массового ДТП на трассе «Сортавала»

На границе Ленобласти и Карелии произошло массовое ДТП

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Телеграм-канал «Мегаполис»

На трассе «Сортавала» перед въездом из Ленинградской области в Карелию произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «Мегаполис» и публикует видео последствий аварии.

На кадрах видно, что пожарные тушат большегрузный автомобиль с полуприцепом-самосвалом, перед ним находятся обломки легковой машины, которые также охвачены огнем.

На другом видео, которое публикует Telegram-канал Spb Top News, видно, что еще один кроссовер красного цвета врезался в столб у правого края дороги. Белый минивэн с механическими повреждениями находится на проезжей части.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в четыре автомобиля, стоявшие на КПП при въезде в Карелию, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Ленинградской области».

О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Воронеже попал на видео момент наезда на водителя после драки на заправке.

Ранее в Москве водитель Volkswagen наехал на инспектора ГИБДД.

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