Пожар возник на месте массового ДТП на трассе «Сортавала»

На трассе «Сортавала» перед въездом из Ленинградской области в Карелию произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «Мегаполис» и публикует видео последствий аварии.

На кадрах видно, что пожарные тушат большегрузный автомобиль с полуприцепом-самосвалом, перед ним находятся обломки легковой машины, которые также охвачены огнем.

На другом видео, которое публикует Telegram-канал Spb Top News, видно, что еще один кроссовер красного цвета врезался в столб у правого края дороги. Белый минивэн с механическими повреждениями находится на проезжей части.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в четыре автомобиля, стоявшие на КПП при въезде в Карелию, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Ленинградской области».

О пострадавших в аварии не сообщается.

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