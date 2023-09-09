Cверхмощная версия Volkswagen ID.7 представлена в Швейцарии

В швейцарском Локарно Volkswagen представил концепт-кар ID.X Performance, построенный на базе серийной электрической модели ID.7.

Автомобиль получил двухмоторную электрическую силовую установку мощностью 558 л.с. и радикально переработанную внешнюю отделку. У основания переднего бампера появилась массивная радиаторная решетка черного цвета. В задний бампер вмонтирован диффузор из углеволокна, а на крышке багажника появился спойлер.

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Также на автомобиль установлена заниженная на 60 мм подвеска и спортивные быстросъемные 20-дюймовые колеса с центральной гайкой. Завершают образ спортивного седана красные акценты в декоре экстерьера и интерьера.

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