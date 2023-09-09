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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после временной приостановки. Об этом информирует Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении
.
Информация о перекрытии движения автомобилей по мосту появилась около 01:34 мск.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее рассказывал, когда запустят движение по поврежденной части Крымского моста. По его словам, это произойдет в ближайшие 7-10 дней. Новый пролет уже был поставлен и полностью смонтирован. В текущий момент укладывают асфальт, делают освещение и барьеры.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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