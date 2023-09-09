Рынок автозапчастей завалило контрафактом

С уходом зарубежных автопроизводителей из России был снят таможенный заслон на ввоз в страну контрафактных запчастей в оригинальной упаковке автокомпаний. В результате число подделок возросло кратно. Об этом «Газете.Ru» рассказал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«Основные расходные материалы, такие как фильтры и колодки, подделывают редко, потому что их производит множество фирм и продает по невысоким ценам. Более сложные запчасти, которые существуют только в виде оригинальной продукции с маркой самого автопроизводителя, подделывали и раньше, но сейчас этот некачественный контрафакт более активно завозят в Россию», — рассказал Плисов «Газете.Ru».

По его словам, защита интеллектуальной собственности со стороны автопроизводителей была для таможни фактически единственным способом борьбы с контрафактом оригинальных деталей. Фирмы-производители заранее заявляли таможенным постам, через которые шла продукция под их брендом, названия дистрибьюторов и импортеров и, в отдельных случаях, также минимальную цену деталей.

«На сегодняшний день эти механизмы сняты, других механизмов у таможни нет. В результате мы имеем лавинообразный поток контрафактных запчастей под видом оригинальных. Что самое плохое, поддельные запчасти для двигателей имеют невероятно низкое качество», — заключил Плисов.

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