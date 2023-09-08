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Большинство россиян оказались не готовы покупать новый авто из-за высоких цен

«Ромир»: 82% россиян оказались не готовы покупать новый автомобиль

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Большинство российских автовладельцев считают нынешнее время неблагоприятным для покупки нового автомобиля. Такой ответ дали 82% участников опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

По данным исследования, этот показатель остается стабильно высоким, превышая 80% с февраля 2022 года. Среди владельцев машин старше 10 лет скептично относятся к покупке новых автомобилей 86%. Количество респондентов, которые считают, что сейчас неблагоприятное время для продажи личных машин, уменьшилось с 64% (февраль 2022 года) до 59%.

Количество ожидающих роста цен на новые автомобили в ближайшие месяцы увеличилось до 71% (в феврале было 65%). Из числа опрошенных 60% считают, что условия автокредитования в ближайшем будущем не улучшатся из-за повышения ключевой ставки.

Россияне, которые покупали автомобили более 10 лет назад, сравнивают текущие ценники с предыдущими и считают их завышенными, объяснила старший директор по работе с клиентами «Ромира» Людмила Фукова. В сегменте машин до 2 млн рублей выбор ограничен отечественными марками и рядом китайских моделей. Из-за недостатка предложений в этом сегменте покупателям более интересен рынок машин с пробегом, отметила она.

Ранее стало известно, что в Калуге могут начать собирать китайские кроссоверы Volkswagen Talagon.

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