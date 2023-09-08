В Калуге могут начать собирать китайские кроссоверы Volkswagen Talagon

На автомобильный завод AGR в Калуге (ранее принадлежал Volkswagen) поставили партию китайских Volkswagen Talagon. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал очевидец, который сфотографировал автовоз с кроссоверами.

Снимки были сделаны в середине августа. По словам собеседника, автовоз с китайскими кроссоверами Volkswagen был предъявлен на оценку руководителям предприятия.

Volkswagen Talagon — это самый крупный кроссовер марки, его длина составляет 5152 мм. Полноприводный автомобиль оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. в связке с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Talagon собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Дилеры привозят такие кроссоверы на продажу в Россию, цена стартует от 5,2 млн рублей.

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100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калужской области, перешли российской компании «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Сумма сделки по продаже российских активов Volkswagen составила €125 млн. Сейчас «Фольксваген Груп Рус» продолжает работу в России под названием ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в России начались продажи кроссоверов Venucia V-Online.