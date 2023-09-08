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Нефтяникам могут запретить экспорт топлива из-за дефицита и роста цен

Минэнерго планирует ограничить экспорт топлива из России

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Shutterstock

Министерство энергетики Российской Федерации может ввести временный запрет на вывоз топлива из страны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве.

«Предложения по мерам долгосрочного характера, связанные с ограничением экспорта, налоговой нагрузкой и приоритетом движения нефтеналивных грузов прорабатываются в правительстве Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве отметили, что вместе с РЖД «на особый контроль» взяли ритмичность доставки нефтепродуктов в южном и восточном направлениях. Дефицита топлива на внутреннем рынке нет, накопленные запасы дизельного топлива составляют почти 3 млн тонн, что достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявили в Минэнерго.

Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о проблеме с обеспечением аграриев горючим во время уборки урожая и выразил опасения, что дефицит топлива может остановить полевые работы.

Почему в России дорожает топливо, и какие меры следует предпринять для фиксации цен, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что компания Chery отменила продажу кроссовера Tiggo 9 в России в 2023 году.

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