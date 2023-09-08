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В России в 8 раз выросли продажи электромобилей

Продажи электромобилей в августе выросли в 8 раз к августу 2022 года

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Мария Девахина/РИА Новости

Продажи новых электромобилей в России в августе 2023 года составили 1474 автомобиля, что в 8,2 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Среди брендов наибольшие показатели продемонстрировал Zeekr — за месяц на учет в России встало 285 автомобилей этой марки. За ним следует Evolute (191 автомобиль), Volkswagen (165 машин), Tesla (140 машин) и Hongqi (106 машин).

Самой популярной моделью электрокара в августе стал Zeekr 001 (за август продано 244 автомобиля). За ним следуют Volkswagen ID.4, Hongqi e-HS9, Evolute i-Joy и Tesla Model Y.

С января по август в России продано 6995 новых электромобилей, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. В статистике учитываются автомобили не старше трех лет, впервые поставленные на учет в РФ.

Ранее Lotus представил новую модель — электрический седан Emeya.

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