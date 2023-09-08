Российский рынок транспорта удивил экспертов

Эксперты считают, что российский рынок коммерческого транспорта восстанавливается, и его подъем в этом году можно назвать «аномальным», сообщает газета »Известия».

Представители российских компаний считают, что главной проблемой для них остается конкуренция с китайскими компаниями и антироссийские санкции.

«Проблемы у нашей и у всех остальных компаний возникли колоссальные, но цель, которую мы перед собой поставили, — а это глубокая локализация компонентов, — дала результаты. Сотни деталей были локализованы на территории России как самим КамАЗом, так и нашими партнерами», — заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи пояснила, что 58% рынка в 2023 году перешло под контроль китайских производителей. При этом представитель белорусского МАЗа предложил создать ассоциацию белорусских и российских производителей для противостояния китайским компаниям.

Ранее УАЗ приступил к выпуску новой модели автомобиля.

Ранее сообщалось, что продажи новых кроссоверов Geely Coolray в России начнутся в октябре.