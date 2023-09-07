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Кинолог посоветовал ограничить собаку в воде и еде перед поездкой в машине

Кинолог Дедковский: собаку нельзя сажать в багажник и на заднее сиденье

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для того чтобы собака легко перенесла автомобильную поездку, не следует сажать ее в багажный отсек или на заднее сиденье, где эффект укачивания наиболее силен. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент кинологического клуба «Аякс» Андрей Дедковский.

«Собаку рекомендуется перевозить в ногах у переднего пассажира, она должна лежать на коврике или лежанке. Она при этом не видит пейзаж, пролетающий за окном, и в этой части салона автомобиля ее меньше укачивает», — пояснил Дедковский «Газете.Ru».

На переднем сиденье при этом должен находиться кто-то из членов семьи владельца собаки – человек, с которым животное знакомо и которому доверяет, добавил эксперт. Водитель не должен отвлекаться от дороги, чтобы погладить и успокоить собаку.

По его словам, перед поездкой собаку не следует кормить в течение 8 часов и давать ей поменьше воды.

«Собаку нужно посадить в автомобиль спокойно, без нервозности. Следует понимать, что она считывает настроение хозяина – нервозное или спокойное. Если владелец спокоен, то и собака будет нормально себя вести», — заключил Дедковский.

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