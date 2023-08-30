Автоэксперты рассказали, насколько подорожали автомобили в августе

Дилеры, опрошенные «Российской газетой», рассказали о том, как изменились цены на автомобили в последнее время.

По данным директора по коммуникациям ГК «Автодом» Анны Уткиной, с 1 по 15 августа 2023 года было зафиксировано удорожание 13 марок новых автомобилей. В цене выросли отечественные и китайские машины. В денежном выражении прибавка к стоимости составила от 70 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что в августе автомобили подорожали от 120 до 600 тыс. рублей. По премиальным маркам — еще выше.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи обновленных семиместных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max.