В Сургуте обезьяну прокатили на крыше машины

В Сургуте внимание водителей привлекла обезьяна, которая выбралась из автомобиля, стоящего на перекрестке, и села на боковое зеркало заднего вида. Кадры с обезьяной автомобилисты поделились в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к видео некоторые пользователи посчитал такое обращение с животным неприемлемым. По словам мужчины, который представился владельцем обезьяны, его питомца по кличке Абу знает весь город. Абу любит выбираться из автомобиля и ездить, сидя на капоте, заявил он.

«Он очень любит ездить в машине, на капоте машины, у друзей моих вообще залезает на крышу, если есть люк», — написал владелец обезьяны.

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