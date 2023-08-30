Плохой бензин может стать причиной возгорания Bentley Bentayga

Автопроизводитель Bentley объявил о начале отзывной кампании в США. Об этом сообщает carscoops.com. Компания планирует отозвать для ремонта около 3,5 тыс. автомобилей Bentayga.

Поводом для отзывной кампании стали обращения клиентов, которые жаловались на запах бензина в салоне Bentley Bentayga. В результате проведенного расследования выяснилось, что в верхней части топливного бака некоторых экземпляров модели Bentayga происходила утечка бензина. Это было связано с перепадами температур и использованием некачественного бензина.

Отзывная кампания затронет автомобили, выпущенные в период с марта 2016 по июнь 2023 года. Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта.

Ранее сообщалось, что Jeep отзовет для ремонта 44 708 внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска несрабатывания подушек безопасности.