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Пассажир автомобиля пытался выдать два мешка конопли за траву для кроликов

В Забайкалье инспекторы ДПС нашли в машине рыбаков два мешка конопли

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Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Сотрудники ГИБДД на трассе «ЧитаЗабайкальск» изъяли из остановленного Ford два мешка конопли, принадлежащих пассажиру, который вместе с друзьями возвращался с рыбалки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Забайкальского края.

«Пока его товарищи ловили рыбу, злоумышленник нарвал два мешка конопли и, выдав ее за траву для кроликов, погрузил в багажник. По результатам проведенной экспертизы в изъятой растительной массе содержится почти четыре килограмма высушенной марихуаны», — отмечается в сообщении полиции.

Обнаружив мешки с растениями, издающими характерный запах конопли, сотрудники ГИБДД вызвали на место своих коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков. Против 58-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. За приобретение и перевозку наркотиков в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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