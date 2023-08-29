Автокриминалист рассказал, как обезопасить себя от покупки кредитной машины

Чтобы не купить на вторичном рынке автомобиль, находящийся в залоге у банка, следует убедиться в том, что VIN-номер, указанный продавцом в объявлении, соответствует реальной маркировке кузова машины, также следует запросить у нотариуса выписку из реестра залогового имущества. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Продавец может предоставить подменный VIN, чтобы усложнить проверку. Нужно настоять на предъявлении оригинала документов и сравнить с тем номером, который реально нанесен на машину. Далее эти данные следует проверить по федеральному нотариальному реестру залогов», — пояснил Шелков «Газете.Ru».

Убедиться в том, что автомобиль не находится в залоге, можно бесплатно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Получив такую информацию, нужно обязательно обратиться к нотариусу и получить заверенную выписку из этого реестра, посоветовал Шелков.

«С ее помощью можно обезопасить себя, как добросовестного приобретателя, если в дальнейшем поступят какие-либо претензии от кредиторов», — заключил эксперт.

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